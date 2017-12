Mozipremierek a hétre: gyengén indul a december, de azért akad szórakoztató film a moziban

Stratton

Volt egyszer egy Németország

Megjött apuci 2

A széf

Aki nem bírja ki Dominic Cooper nélkül a Preacher új évadjáig, annak itt a jó hír: a mozikban a főszereplésével készült Stratton. A Duncan Falconer regényei alapján készült film egy a második világháború idején, a brit haditengerészet által ténylegesen létrehozott elitalakulat mintájára elgondolt csapat akcióit mutatja be. A történet szerint John Stratton (Dominic Cooper) és csapata próbálja megállítani a szovjet ügynök, Barovski által eltervezett tömegpuszításokat. A film rendezője, a Con Air – A fegyencjárattal, és A feláldozhatók 2-vel már bizonyított (?) Simon West. Aki egy sima agykikapcsolós, durrogtatós filmre vágyik, annak melegen ajánlott.Közvetlenül a második világháború után járunk, a vesztes Németországban. A porszürke utcákra még mindig súlyos árnyként vetül a háború összes borzalma, egy ilyen világban kell megtalálnia helyét újra pár, a lágerben életéről már teljesen lemondott figurának. Érdekesnek hangzik? Eléggé. Ez a film viszont nem erről szól. A felvázolt helyzetből elindulva hamar átcsap az olcsó svindler David Bermann holokausztemlékeinek felidézésébe, mely a rendező öncélú próbálkozása arra, hogy a nézőből könnyeket facsarjon. A korrajz jelleg eltűnik, helyette a drámának és a humornak olyan elegyét kapjuk a pénzünkért, mely felborítja a mérleg nyelvét. Pozitívum, hogy a Terápiából már jól ismert Mácsai Pál itt is zseniálisan alakít.A déjà vu, vagy paramnézia, mint tudjuk „… az a jelenség, amikor valaki úgy érzi, hogy az éppen történő helyzetet már korábban átélte, az adott esemény korábban már megtörtént volna vele, ugyanakkor a korábbi átélés körülményei vagy akár megtörténtének ténye bizonytalanok." (Wikipédia) Az érzést most nem a film jellegtelen jellege okozta, hiszen rossz filmekkel nap, mint nap találkozik az ember. A keserű szájíz oka az, hogy ez a film történetében – ha magát a karácsonyi klisék felsorakoztatását lehet történetnek nevezni – nagyon hasonlít a Rossz anyák karácsonyára. Főszerepben Will Ferrell, Mel Gibson, Mark Wahlberg, és civilizációnk elmúlt kétezer évének minden karácsonyi közhelye.Igaz, hogy lement a Fülledt utcák első évadja, de nyugalom, nem maradunk James Franco nélkül. A széf egy eléggé tipikus „bajban vagyok, gyorsan kell pénz, raboljunk bankot" jellegű tucatként indul. Három testvér bajba kerül, gyorsan kell nekik a pénz, ezért bankot akarnak rabolni. Az akció le is zajlik, ám az, hogy hiba van a számításban, csak akkor derül ki, mikor a kiválasztott pénzintézet széfjeit csapolnák. Ekkor csap át ugyanis a film horrorba, kiderül, hogy a széfek nem pénzt rejtenek és úrrá lesz a káosz. A rendező Dan Bush, kinek portfóliójában A jel című film is szerepel.