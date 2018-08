Mozgalmas Hetedhét kaland - Szupernyár az M2 gyerekcsatornán

Három héten át, három témát boncolgat a Hetedhét kaland, az M2 gyerekcsatorna magazinműsora. Az első héten hazai és távoli tájak izgalmas állataival találkozhatnak a gyerekek. Kiderül, hogy a mosómaci szokott-e mosni, szeret-e strandolni, bokszolnak-e a kenguruk, és rábízhatjuk-e a kecskére a káposztát? Ugyanezen a héten ötleteket adunk olyan játékokhoz, amelyeket a ifjoncok a nyári hőségben a szabadban játszhatnak, egy vízzel teli medence mellett.



Az augusztus 13-i héten újabb két téma várja a kicsiket. Az egyik a kertészmagazin. A gyerkőcök megtudhatják, milyen virágokra szállnak szívesen a lepkék, hova költöznek a dinoszauruszok, ha megunták, hogy egy játékdobozban élnek, és hogy kinőhet-e a fű a süni fején? A Csudacsizma minden kérdésre tudja a választ - már csak kislapátra, virágföldre és egy csipet varázslatra van szükség. Továbbá visszarepítjük a csemetéket az időben, dédnagymamáink korába, amikor nem az élelmiszerboltban vásárolták a kenyeret és nem mosógépben mosták a ruhákat. Trömböczky Napsugár, a Hetedhét kaland műsorvezetője láthatatlanul kukucskál be egy parasztcsalád életébe.



Végül, augusztus 20-24 között a leendő elsősöknek adunk egy kis ízelítőt abból, milyen izgalmas világ vár rájuk szeptember elsejétől. Nagycsoportos óvodásokat kérdeztünk arról, hogyan is képzelik az iskolás hétköznapokat. Aztán végigkísérjük az első osztályosokat, sorra vesszük a tantermeket, bekukkantunk a tanórákra, ellessük az iskolai szokásokat és illemszabályokat – választ adva az ovisok olykor mókás felvetéseire. A diákok megmutatják kedvenc felszereléseiket, és mesélnek arról is, miért szeretnek suliba járni. Nemsokára kezdődik az új tanév. Mi pedig minden várakozással teli kicsit és nagyot várunk a képernyők elé.



Ugyanezen a héten Vida Sára, a Hetedhét kaland egyik szereplőjének táborozási kalandjait élhetjük át. Sára egy újságíró táborban nyaralt, ahol fordulatos események követték egymást, persze Sára minden izgalmas helyzetnek résztvevője volt. Ezeket a történeteket dolgozza fel az 5 epizódos kis sorozat, melynek különlegessége az, hogy a DUE Médiahálózat - a diákújságíró egyesület diákjaival együttműködve készültek. A forgatókönyvet általános és középiskolás gyerekek írták, a felvételeket és a vágásokat is ők készítették, tehát elmondhatjuk, hogy a felnövekvő generáció alkotta a filmeket, természetesen televíziós szakemberek segítségével. A gyerekek részesei lehettek egy profi filmkészítés pillanatainak és hatalmas élmény számukra, hogy munkájuk a közszolgálati M2 gyerekcsatornán kap helyet. Ennek felelősségét érezték, így egy remek kis sorozat készült.



