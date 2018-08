Mostantól sokkal kevesebben kaphatnak fix 30 ezer forintot a lottóhúzásért

A weboldalán tette közzé a Szerencsejáték Zrt., hogy megváltoztatták az ötös- és hatoslottó sorsolásának feltételeit.Közleményük szerint ezekkel a változtatásokkal akarnak több izgalmat vinni a játékba. Mint írják,

A Szerencsejáték Zrt. számára különösen fontos, hogy figyelemmel kövesse játékosai folyamatosan változó igényeit, visszajelzéseit, és ezek alapján időről időre megújítsa játékait, hogy minél több izgalmat, élményt, szórakozást kínálhasson ügyfeleinek.

Eddig az ötöslottó sorsolására 25 pályázót hívtak be , akik azonnal nettó 30 ezer forintot kaptak. Annak a szerencsésnek pedig, aki kisorsolhatta az öt nyerőszámot, nettó egymillió forint ütötte a markát.Az augusztus 19-től már csak hárman izgulhatnak a stúdióban - a harmincezer forintot mindannyian megkapják alapnyereményként -, de a fődíjhoz ezután már csak szerencsével lehet hozzájutni, bevezetik ugyanis a "számhúzói szerencseszámot".Ez azt jelenti, hogy az élő műsor megkezdése előtt a kisorsolt számhúzó megnevez egy számot 1 és 90 között, és amennyiben a számhúzó szerencseszámát kisorsolják, úgy ő ráadásként 1 millió forinttal is gazdagodik. Abban az esetben pedig, ha a szerencseszáma nem szerepel a kisorsolt 5 szám között, akkor az alapnyereményen felül a legnagyobb kisorsolt szám 5.000-szeresét viheti haza.A Hatoslottó sorsolására az eddigi 9 fő helyett 5 számhúzó kap ezentúl meghívást, akik közül a helyszínem derül ki, hogy melyik három pályázó kerül adásba.A számhúzó-jelöltek alapnyereménye változatlanul 30 ezer forint marad. Az a számhúzó viszont, aki a legnagyobb számot húzza aznap, a kihúzott szám 6.000-szeresével is gazdagodhat.A 20-tól életbe lépő módosítás után tehát már nem kapja meg a kihúzott szám hatezerszeresét minden játékos, csak az, akii a legnagyobb számú golyót tartja a kezében.