Mostantól nem kaphat akárki pénzt a YouTube-tól

Másrészt pedig az öt éve indult partner programjuk kapcsán is életbe lép egy módosítás. Eddig szinte bárki feliratkozhatott, elkezdhette feltölteni a videóit, ezekkel pedig úgy nem mellékesen pénzt is kereshetett - írja az Offline Ez segített a YouTube-nak abban, hogy a legjelentősebb videómegosztó oldallá váljon, de persze problémákhoz is vezetett: egyre nőtt az offenzív tartalmak és az olyan videók száma, amiket a feltöltők másoktól vettek át engedély nélkül (néha nagy lemezcégektől vagy mozifilmekből). Ezzel akar a YouTube leszámolni, például a következő módszer segítségével: ezután is bárki jelentkezhet a partner programjukra, de a csatlakozás nem lesz automatikus. Csak azoknak hagyják ezt jóvá, akiknek csatornája 10 000 nézővel, illetve annál többel büszkélkedhet.Azt mondják, ez a szám nem tűnik elérhetetlennek, így nem veszi el a kezdő videókészítők kedvét sem, hogy azért megpróbáljanak csatlakozni a partner programhoz, másrészt pedig a YouTube-nak azért segít ez a limit, mert ennyiből már meg lehet határozni egy-egy YouTube-csatorna értékét (meg azt, mennyire tartja be a szükséges feltételeket).