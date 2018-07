Most már tényleg megvásárolható a LEGO James Bond szettje - Mutatjuk milyen lett

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a LEGO Store Budapest webes felületén a hivatalos bejelentésnél korábban élesedett az az előrendelési oldal, amelyen regisztrálva az elsők között juthatnak hozzá a rajongók a a LEGO első 007-es szettjéhez.Mától hivatalosan megjelent:A LEGO Csoport közleményben jelentette be, hogy megjelent a kifinomult kütyük sokaságát és az ikonikus Aston Martin DB5 eleganciáját kombináló LEGO Creator Expert James Bond™ Aston Martin DB5 (10262) modell, amely július 18-tól kizárólag a LEGO Store üzletekben és a shop.LEGO.com oldalon érhető el.Az 1964-es nagysikerű Goldfinger című James Bond filmből ismert Aston Martin DB5 modell számos autentikus kiegészítőt és szerkentyűt tartalmaz. A modellt úgy tervezték, hogy építői számára ne csak nosztalgiát, hanem kihívást és igazi élményt nyújtson - emelték ki.A világhírű 1964-es Aston Martin DB5 sportkocsi autentikus másolata tulajdonképpen egy 1:8 méretarányú modell, és számos, a Goldfinger című filmben bemutatott egyedülálló tulajdonságot megtestesít: a működő katapultüléstől kezdve a forgatható rendszámtáblán, a követőradaron, a rejtett telefonon, a golyóálló pajzson át egészen az elülső gépfegyverekig és a kerekekbe épített pengesorig.A kocsi - éppúgy mint az eredeti modell - ezüst nyír színű, és kialakításában megidézi az Aston Martin DB5 lágy vonalait és sima széleit.Természetesen nem maradhattak el a legfontosabb részletek sem, beleértve a vágott fényszórókat és a lakkozott ezüst első és hátsó lökhárítókat. Az öntött ezüsthuzalos keréktárcsa a jól ismert Aston Martin szárnyakkal is rendelkezik, amelyek passzolnak az autó elülső és hátsó szárnyaihoz. A motorháztetőt felnyitva megtalálható a részletgazdag hathengeres motor, az autó belsejében pedig a radarkövető és a telefon is – ez utóbbit az ajtó titkos rekeszében rejtették el.