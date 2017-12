Most ingyen megnézhet 10 európai filmkülönlegességet

December 17-ig tíz különleges európai alkotást lehet megnézni ingyenesen az ArteKino online filmfesztivál internetes oldalán.A 45 ország részvételével, második alkalommal megszervezett online filmfesztivál weboldalán bárki regisztrálhat, a regisztráció és az angol feliratos filmek - amelyek közül csak egy jutott el a magyar mozikba - megtekintése is ingyenes.A tíz alkotás között van Thomas Arslan keserédes apa-fia története, a Bright Nights, az Égei-tengeren lebegő luxusjachton vetélkedő macsókról szóló Chevalier, Athina Rachel Tsangari görög rendező vígjátéka, valamint a portugál Teresa Villaverde érzékeny családi drámája, a Colo. Szintén megnézhető Ralitza Petrov Godless című kisvárosi film noirja, amely egy morfiumfüggő nővérről szól, aki demens betegei személyi igazolványaival csencsel a feketepiacon.Svéd-dán koprodukcióban készült Johannes Nyholm Óriás című alkotása, a fantasy-elemekkel átszőtt dráma főhőse a harmincéves, autista, fizikailag deformált Rikard, akinek meggyőződése, hogy visszakapja anyját, ha megnyeri a skandináv petanque-bajnoságot. Helyet kapott az online fesztivál mezőnyében a Sunbeat című alkotás, amelyben egy ikreket nevelő pár múltja tárul fel lassan a nyári szünidő idején a napsütötte portugál tájban.Az ukrán válság körülményei közé kalauzol Sharunas Bartas Frost című drámája, amelyben egy fiatal litván pár, Rokas és Inga önkéntesként vállalja, hogy elszállít egy teherautónyi humanitárius segélyt a háború sújtotta országba. Szerepel a válogatásban Jan P. Matuszynski lengyel rendező Az utolsó család című alkotása is, amelyben a hetvenes évek közepétől harminc éven keresztül követheti a néző a szürrealista festményeivel nemzetközi hírnevet szerző Zdzislaw Beksinski és családja életét.Max Blecher önéletrajzi regénye alapján készített filmet Radu Jude, a Sebhelyes szívek című alkotásban 1937-ben a húszas évei elején járó Emanuel egy Fekete-tenger parti szanatóriumba érkezik csonttuberkulózissal, és beleszeret egy másik betegbe. A Living and Other Fictions című spanyol film hőse pedig Pepe, aki most jött ki a pszichiátriáról, ahova munkahelyi lopás miatt zárták. Csak a mozgáskorlátozott aktivista, Antonio tartja benne a lelket, aki megmutatja azt is, hogy az őrületnek is lehet értelme.Az internetes fesztiválra regisztrálók között kétfős utat sorsolnak ki a 2018-as Berlináléra, emellett szavazhatnak is a tíz közül az általuk legjobbnak vélt alkotásra. A legtöbb szavazatot megszerző film közönségdíjban részesül - olvasható a közleményben.