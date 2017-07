Molnár Anikó túlhajtotta magát, ezért újra plasztikáztatott

Fáradékony voltam, sokat szédelegtem, így elmentem orvoshoz, és ott derült ki, hogy bizony baj van

Inzulinrezisztenciában szenved Molnár Anikó, amit orvosa szerint annak köszönhet, hogy az elmúlt években túlhajtotta magát - írja a BorsOnline . A sminkesként és sminktetoválóként is sikeres egykori valóságshow-szereplő nem ismert határt, ha munkáról volt szó, az ebből következő stressz pedig az arcán is nyomot hagyott.

Alapvetően jó géneket örököltem az édesanyámtól, de az utóbbi időben egy rettentő mély ránc jelent meg a szemem alatt, aminek az oka éppúgy a stressz, mint a cukorbetegség előszobájának nevezett inzulinrezisztenciámnak

– árulta el a Borsnak a People for Animals nevű állatvédő szervezet alapítójaként elkötelezett Anikó.

Az utóbbi időben na­gyon fáradékony voltam, sokat szédelegtem, pluszkilók is felszaladtak rám, így elmentem orvoshoz, és ott derült ki, hogy bizony baj van.

Felvette a harcot az inzulinrezisztencia és annak nyomai ellen

Tükörben nézi az eredményt: meg van elégedve

Anikót első hallásra ledöbbentette a betegség híre, hiszen világéletében egészséges volt. Nem telt el azonban sok idő, és felvette a küzdelmet az inzulinrezisztencia és annak nyomai el­len: a fáradtság jeléül dí­szel­gő ráncot ba­rátnője, Vámos Erika Több mint testŐr című műsorában tüntette el az arcáról egy szakember.

Én nem a külvilág, hanem a magam kedvéért vetettem alá magam ennek a fájdalommentes ráncfeltöltő beavatkozásnak. Most már nem kell azon gondolkodnom reggel ébredés után, hogy miként tüntessem el a karikákat a szemem alól, hanem a diétára és az inzulinrezisztenciá­ból való kilábaláshoz szükséges életmódváltásra koncentrálok. Megszüntetem a kiváltó okot is, a stresszt. Úgy döntöttem, hogy a munka mellett magamra is szentelek majd időt, ami jóleső újdonság lesz az elmúlt évekhez képest

– mesélte a Borsnak Molnár Anikó.