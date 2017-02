Molnár Anikó rettegett, hogy mentő viszi el

Az egykori Nagy Ő, Molnár Anikó is feltűnik a VIASAT3 para-karaokéjában, aki már a műsor forgatása előtt arra kérte a stábot, hogy készüljön fel, mert őt biztosan mentő fogja elvinni. Ráadásul a pánikbetegségével is meg kellett küzdenie az ijesztő feladatok során, ma este kiderül, hogyan sikerült neki.Molnár Anikó hosszú évek óta pánikbetegséggel küszködik, emellett pedig irtózik a hüllőktől, így nehéz döntés volt, hogy bevállalja-e a műsort.- Gyerekkorom óta víziszonyom van, élő vízbe soha nem megyek bele. Attól rettegek, hogy egy hulla van a vízben és beleakadok. Lehet, hogy előző életemben vízi hulla voltam. Ráadásul mindenféle csúszó-mászótól is irtózom, undorodom a békáktól, kígyóktól is. Iszonyatos önfegyelem kellett ahhoz, hogy a műsorban legyőzzem a félelmeimet, de végül sikerült és így utólag büszke vagyok magamra. Persze a 200-as pulzus végig megvolt, belül rettegtem, hogy hogyan fogom ezt túlélni - mesélte Anikó.Anikónak már jó ideje egy energiagyógyász segít, hogy legyőzze betegségét, az elmúlt évek során úgy érzi, rengeteget adott neki ez a fajta orvoslás.

- Abszolút hiszek a gyógyító energiákban, régóta járok egy táltoshoz, aki sokat segített nekem. A műsor előtt is mantráztam, hogy ne féljek annyira a rám váró ijesztő feladatoktól - tette hozzá.Az egykori Nagy Ő évek óta sminktetoválóként dolgozik, jelenlegi munkájában sikeresnek érzi magát, de a nagy szerelem még mindig nem talált rá. Házasságra, gyerekekre már nem vágyik, de soha nem is érezte magát anyatípusnak.- Nem áll szándékomban férjhez menni és gyerekeket szülni. Ismerkedések persze mindig vannak, de komoly kapcsolatom nincs, és így 41 évesen már nem feltétlenül vágyom családalapításra. Ha lenne is tartós párkapcsolatom, akkor sem szeretnék már gyereket vállalni, inkább világkörüli útra vigyen el magával - árulta el Anikó.A ma esti adásban Molnár Anikó mellett Eckü, Peller Károly, Marge, Weisz Viktor és Schwartz Dávid is megküzd a csúszó-mászókkal. A zsűri tagjai, Dér Heni, Ganxsta Zolee és az Animal Cannibals pedig nem biztos, hogy könyörületesek lesznek a résztvevőkkel.