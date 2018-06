Molnár Andi gyakorol az anyaságra

Szívesen vigyáz keresztlányára, Kincsőre

Nagyot fordult a világ az utóbbi években Molnár Andival: versenytáncos-karrierjét tévézésre és műsorvezetésre cserélte, rátalált a szerelem, és majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt férjhez is ment. Andi 35 éves, és tényleg biztos lábakon áll a kapcsolata, adott a kérdés, hogy akkor mégis mi az, ami visszatartja attól, hogy babát vállaljon?– A nyarat szeretnénk még kettesben kihasználni: együtt beiratkoztunk egy vitorlásvezető tanfolyamra. De szoktunk már gyakorolni az anyaságra: a keresztlányunk, Kincső sokat van nálunk, eddig mindig jól sült el, amikor mi vigyáztunk rá – mondta a Borsnak Andi, aki azt is elárulta, természetesen nem csak ő viseli gondját ilyenkor a húsz hónapos babának, a férje is kiveszi a részét a dolgokból. Sőt tőle sem idegen a babázás.– Ha kell, ő is el tudja altatni és meg tudja etetni, ezt jó látni – fogalmazott Andi, aki házasságáról is vallott.– Két lábbal állunk a földön, attól, mert megházasodtunk, a problémák nem kerülnek el minket sem. A házasság nem csak rózsaszín cukormáz. Félreértés ne essék, nagyon boldogok vagyunk együtt , egy a célunk, afelé haladunk mindketten, de ahogy másoknak, nekünk is vannak néha vitáink. De tulajdonképpen ettől is mélyül egy kapcsolat. Már jobban érezzük a „jóban-rosszban" súlyát, szerencsére a rossz dolgok általában külső tényezők – magyarázta a műsorvezető, aki annak ellenére, hogy már nem versenyez, természetesen nem mondott le a táncról sem.