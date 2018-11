Molnár Andi a fellegekben járt - fotók

Fotók: Steirer Máté

Hosszas előkészület előzte meg azt a fotózást, amelynek keretében Molnár Andi több táncfigurát is bemutatott táncpartnerével, Cseh Szakál Tiborral.A páros évek óta koptatja együtt a parkettet, most pedig úgy döntöttek egy fotósorozat keretében megörökítik milyen jól működnek együtt.Több, mint tíz éve ismerem Tibort, ez alatt az idő alatt egyetlen konfliktusunk sem volt. Mind emberileg, mind a parketten nagyon jól kijövünk, ugyanazt a mentalitást képviseljük, ha táncról van szómondta Molnár Andi, aki a közös fotókon túl egyénileg is részt vett a fotózáson, amelyen szüksége volt a bátorságára is.Annyira szép esése volt a szoknyámnak, szerettem volna, ha ezt a fotókon is meg tudjuk örökíteni. A helyszín, ahol fotóztunk egy belvárosi szálloda volt, aminek a tetőteraszáról nagyon szép a panoráma. Szerettem volna, ha a szoknya is szépen látszik és a háttér is. Hosszas előkészületek után találtunk olyan biztonságos emelvényt amire felállva a szélbe dobhattam a szoknyámat. Ez a fotókon különösen jól mutat. Nem mondom, hogy nem izgultam, de a jó egyensúlyérzékemnek köszönhetően tűsarkúban is sikerült magabiztosan megtartani ezt a nagyívű mozdulatot. A fotók pedig mindenért kárpótolnakárulta el a műsorvezető.