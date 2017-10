Mit keres Buda Marci Dallos Bogi nappalijában? - videó

Dallos Bogit elsősorban énekesként ismerhettük meg, idén azonban több fronton is belekóstolt a műsorvezetésbe. A bájos énekesnő februárban vadonatúj platformon jelentkezett: friss Youtube csatornáján debütált a 7kornálam! című talkshow-ja, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. Legutóbb Buda Marci huppant le Bogi kanapéjára, hogy beszélgessenek karrierjéről, családjáról és terveiről.Dallos Bogi idén indította el online talkshow-ját a saját Youtube csatornáján, amelyben minden csütörtökön meginvitálta magához egy-egy ismert barátját egy rövid beszélgetésre és játékra. Boginál, eddig olyan hírességek jártak, mint Istenes Bence, Iszak Eszti, ByeAlex, Radics Gigi, vagy Lábas Viki.- Sok különleges, és nagyon tehetséges barátom van, szerettem volna, hogy legyen egy felület, ahol megmutathatják az igazi önmagukat. Nem kell feszengeni, akár melegítőben is átjöhetnek. A célom az, hogy valami olyat csináljak, amiben van érték, tartalom, és közben szórakoztató is. Úgy gondolom, ez sikerült a 7kornálam-mal! - mondta el a fiatal énekesnő.A friss adásban Bogi, Buda Marcit látta vendégül lakása kanapéján.- Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Marci elfogadta felkérésem, hiszen ez volt az első ilyen típusú szereplése. Szerencsére egy érdekes portré és egy izgalmas játék kerekedett ki a beszélgetésből, ahol Marci mesél a feleségéről, gyerekeiről, illetve a szakmai sikereiről is - árulta el az adásról a házigazda.Az énekesnő életében a legújabb kihívás, hogy októbertől műsorvezetősként erősíti az M2 Petőfi TV "Én vagyok itt" című műsorát szerdánként és csütörtökönként. Bogi, zenei fronton sem tétlenkedik, hamarosan napvilágot látnak új videói, november 11-én, pedig az Akvárium Klubban lép fel zenekarával.