Misztikus film körözte le a Szárnyas fejvadász 2049-et

Lekörözte az észak-amerikai mozik kasszasikerlistáján a Szárnyas fejvadász 2049 című filmet a Boldog halálnapot című misztikus film, amelynek nyitóhétvégi bevétele 26,5 millió dollárra rúg.



A Blumhouse és a Universal filmje Christopher B. Landon rendezésében, Jessica Rothe és Israel Broussard főszereplésével egy főiskolás diáklányról szól, akit megölnek születésnapján, majd másnap feltámad és újraéli a születésnapján történteket, majd elindul megtalálni gyilkosát.



A múlt héten bemutatott Szárnyas fejvadász 2049 továbbra is elmaradt a várakozásoktól, és csak 15,1 millió dollárt forgalmazott az észak-amerikai mozikban. Nyitóhétvégéjén is csak 31,5 millió dolláros jegyeladást produkált, holott 45-50 millió dollár közé becsülték, mivel igen jó kritikákat kapott és elővételben rengeteg jegy kelt el. A második hétvégi bevétel 54 százalékos visszaesést jelent.



Az amerikai-kínai koprodukcióban készült The Foreigner című film került a box-office lista harmadik helyére 12,8 millió dollárral. A STXfilms, a Sparkle Roll Media és a Wanda közös filmje Jackie Chan és Pierce Brosnan főszereplésével a nemzetközi piacon szeptember 30-án debütált. A film rendezője Martin Campbell, aki a James Bond-filmek közül a Casino Royale-t rendezte.