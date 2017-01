Miss Universe világdöntő élőben a FEM3-on

Magyar idő szerint hétfő éjjel a Fülöp-szigeteken megválasztják az univerzum legszebb lányát. A versenyt a FEM3 csatorna élőben közvetíti. A nagyszabású showműsor házigazdája a népszerű amerikai komikus, Steve Harvey lesz, míg a backstage-be a világhírű plus size modell, Ashley Graham nyújt betekintést.



A gyönyörű versenyzők között ott van a 24 éves Bódizs Veronika, aki tavaly novemberben nyerte el a Miss Universe Hungary címet. Veronika 24 éves, az IBS hallgatója, megkoronázása óta nagyon tudatosan készül a döntőre. Néhány héttel ezelőtt a verseny helyszínére utazott, ahol a másik 85 lánnyal együtt nagyon szoros napirendet követve készülnek az élő adásra.



A döntőben a versenyzők több körben is felvonulnak majd, először koktélruhában, majd a top12-be jutott versenyzőt fürdőruhában is láthatják a nézők. A show-n fellépőként részt vesz Flo Rida és a Boyz II Men együttes is.



Az élő adás előtt és után, valamint a szünetekben a FEM3 stúdiójában a 2014-es hazai verseny győztese, Kelemen Henrietta és Kinter Oszkár elemzik a látottakat. A stúdióműsor vendége lesz Vajna Tímea, a Miss Universe Hungary tulajdonosa, valamint a tavalyi győztes, Nagy Nikoletta, Zsidró Tamás mesterfodrász és Ordasi Zsolt stylist is.