Mire keresnek rá a gyerekek az interneten?

olyan anonim statisztikák alapján készül, amelyeket a Kaspersky Lab olyan termékei, ahol a Parental Control – Szülői Felügyelet funkció be van kapcsolva, valamint a Kaspersky Safe Kids program gyűjtenek a számítógépeken. A kutatás a mobil használat során végzett online tevékenységeket nem vizsgálta.A tanulmány az elmúlt hat hónap 10 legnépszerűbb nyelvére vonatkozó keresési eredményeket elemzi: angol, német, orosz, portugál, arab, japán, kínai, francia, olasz és spanyol.Az eredmények azt mutatják, hogy leginkább (17%) az audio- és videó kategóriába tartozó tartalmakat keresték – köztük például a streaming szolgáltatókat, a videóbloggereket, a sorozatokat és a filmeket. A második helyen a fordító felületek (14%) végeztek, míg a harmadik helyre az online kommunikációs weboldalak (10%) kerültek. Érdekesség, hogy az online játékok idén lecsúsztak a dobogóról és csupán a negyedik helyre futottak be 9%-kal.Nyilvánvaló különbségek is kiderültek a riportból: például a videókat és a zenéket jellemzően angolul keresik a gyerekek, de a legtöbb fordítást a spanyol anyanyelvű fiatalok keresték, míg a kommunikációs szolgáltatások oldalait többnyire orosz nyelven böngészték. A kínaiak minden más nációnál többször kerestek oktató weboldalakat, a franciák főleg sport után érdeklődnek, a németek pedig online vásárolnak gyakran. A pornó sem marad el, a japán és arab gyerekek kerestek erre a kategóriára a legtöbb alkalommal."A különböző régiókban, országokban élő gyerekeknek eltérő az online érdeklődésük és viselkedésük, de ami közös, hogy mindenkinek szüksége van az online védelemre. Például mesefilm keresése közben véletlenül is belefuthatnak kéretlen tartalomba, például felnőtteknek szánt vagy erőszakos videóba, amelyek hosszú távon is hatást gyakorolhatnak érzékeny és sérülékeny világukra" – magyarázta Anna Larkina, a Kaspersky Lab webes tartalom elemzője.A keresések elemzése mellett a jelentés azt is vizsgálja, hogy milyen olyan weboldalakat látogatnak a gyerekek, amelyek potenciális veszélyeket rejthetnek. A Kaspersky Lab 14 kategóriát határozott meg erre vonatkoztatva, amelyek a következők:Felnőtt tartalomAlkohol, dohánytermékek és narkotikumokSzámítógépes játékokWebshopokTrágár beszédSzerencsejáték, lottózásHTTP átirányításInternetes kommunikációs csatornák: közösségi hálók, üzenetküldők, cset-szobák, fórumokÁlláskeresésekHírekVallásokSzoftverek, audio- és videotartalmakFegyverekErőszakos tartalomA vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy még mindig a kommunikációs weboldalak (közösségi hálók, üzenetküldő oldalak és email kezelő felületek) a legnépszerűbbek (60%) az elmúlt 12 hónapban. Ugyanakkor csökkent a keresések aránya a számítógépeken, mert egyre több fiatalkorú rendelkezik mobiltelefonnal, amely óriási szerepet játszik az online tevékenységeik során.A felhasználók által látogatott webhelyek második legnépszerűbb kategóriája a "szoftver, audio és videó" tartalmakat (22%) közzétevő honlapok, míg tavaly ez jóval kevesebb volt (6%). A harmadik legkeresettebb kategória, az "alkohol, dohánytermékek és narkotikumok" kategóriája 6%-kal."Nem számít, mit csinálnak online, fontos, hogy a szülők ne hagyják felügyelet nélkül gyerekeik digitális tevékenységeit, mert nagy különbség van a törődés és a tolakodás között. Fontos, hogy bízzunk gyerekeinkben és oktassuk a biztonságos online jelenlétre, de még a jó tanácsok sem védhetik meg őket a kéretlen tartalmaktól. Épp ezért a megfelelő biztonsági megoldások kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a gyerekek online védelmében és segítenek abban, hogy az internet ne egy veszélyes, hanem egy izgalmas világ lehessen" – mondta Anna Larkina.