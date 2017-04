Mindig is érdekelte milyen hüllőt látott? Már van rá alkalmazás, hogy megtudja

Magyarország első, Android és iOS rendszereken futó kétéltű- és hüllőhatározó alkalmazása a hazánkban előforduló 17 kétéltű és 18 hüllő terepi azonosításához nyújt segítséget 41 színes illusztrációval, 12 béka hangjával és részletes fajleírásokkal.Az MME és a Farkaskölykök második közös munkájaként (az első a hasonló elven működő madárhatározó app volt) elkészült határozó azoknak készült, akik kezdők, de tudni szeretnék, hogy milyen kétéltűt vagy hüllőt láttak a kertben, a vízparton, az erdőben. A határozást megkönnyíti, hogy az alkalmazás akár már egy kiválasztott határozójegy alapján megmutatja a lehetséges fajokat, de további szűkítésre is van mód, például alakjuk, színük és a megfigyelt élőhely alapján.

Az egyes fajok adatlapján a rövid fajleírás mellett a latin és angol név a rendszertani besorolás és természetvédelmi érték is megjelenik, továbbá a békák hangját is meghallgathatjuk.Az adatlap alján található link segítségével pedig az MME oldalán elérhető Magyarország kétéltűi és hüllői oldalra juthatunk, ahol a fajról bővebb fajleírást, állományadatokat is kapunk, valamint videókat és fotókat is nézegethetünk.Ha nem határozni szeretnénk, csak a fajokkal ismerkedni, erre a „Lexikon" funkció ad lehetőséget, mely az alkalmazásban található fajokat tartalmazza. Tudásunkat a „Játék" funkcióval tehetjük próbára.