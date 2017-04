Mindig is érdekelte miért tűnt el Eddie Murphy a hollywoodi filmekből? Most kiderül

Nem véletlen: volt idő, amikor mindenütt ott volt Hollywoodban, kis túlzással nem volt nélküle ütős vígjáték. De ezeknek az időknek vége, a színész gyakorlatilag eltűnt a filmkészítés fővárosából – a LadBible röviden összegezte ennek lehetséges okait - írja a Offline Eddie Murphy 2013-ban az The Ellen DeGeneres Show egyik adásának vendége volt, és arról is őszintén beszélt, hogy manapság már sokkal válogatósabb, ha küldenek neki egy-egy forgatókönyvet. Azt mondta, csak az igazán jókat akarja elvállalni. Azok az idők már elmúltak, amikor jó pénzért szinte bármire rábólintott. Befutott, már megteheti.Az 56 éves színésznek nagy családja van – öt nőtől összesen kilenc gyereke született. Eddig. Most Paige Butcher a párja, akivel tavaly született meg közös gyermekük – egy Izzy nevű kislány. A nagy család pedig időigényes dolog.Eddie Murphy korábban azt nyilatkozta, hogy 50 évesen abbahagyja a filmezést. Részben, mert egy ideje a zenélés már sokkal jobban érdekli.