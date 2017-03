Mindent vitt A szépség és a szörnyeteg

Az eddigi rekordot ebben a kategóriában a Szenilla nyomában tartotta 135 millió dolláros tavalyi nyitóhétvégi bevételével. A hajdani animációs film élőszereplős változata megdöntött több más rekordot is, így minden idők legtöbb bevételét hozó márciusi premierjét produkálta, az idei premierek között is a legjobban szerepelt eddig, az összes kategóriát tekintve pedig az eddigi hetedik legjobb nyitóhétvégi bevételt hozta.



A Walt Disney filmstúdió 160 millió dollárból forgatott mesefilmjére külföldön már 180 millió dollár értékben váltottak jegyet.



Egy vezető filmpiaci szakértő szerint a film tartalmával - a melegszállal - kapcsolatban egyes országokban felmerült viták nem ártottak a produkciónak, sőt csak növelték az érdeklődést iránta. A comScore-nak dolgozó Paul Dergarabedian azt jósolja, hogy a film globális bevétele el fogja érni az egymilliárd dollárt.



A szépség és a szörnyeteg mellett már csak 28,9 millió dollárt tudott kihasítani a hétvégi észak-amerikai piacból az előző héten még 61 millióval nyitó új King Kong-film, a Kong: Koponya-sziget. A Logan - Farkas 17,5 millióval növelte harmadik hetében a bevételét, amely így elérte a 184 milliót. Negyed helyen a Tűnj el című thriller végzett 13,2 millióval, A viskó az ötödik helyre csúszott vissza 6,1 milliós bevétellel.



A The Belko Experiment című mikroköltségvetésű horror, az egyetlen produkció, amely bevállalta az országos - bár csak harmadannyi moziban tartott - premiert A szépség és a szörnyeteg árnyékában, 4,1 millió dollárral a 7. helyen indított.