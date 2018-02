Mindent vitt A mi kis falunk

A mi kis falunk második epizódja is kiemelkedő eredményt hozott: az RTL Klub közönségkedvenc sorozatára szombat este a 18-49 korcsoport 27,4%-a, 425475 néző volt kíváncsi. Az epizód a teljes lakosság körében is tarolt: 1019905-en látták Pajkaszeg lakóinak mulatságos történetét.



A 18-49-es nézettségi toplista első 10 helyén nyolc alkalommal szerepel az RTL Klub: ezüstérmes lett a Híradó vasárnapi adása, de nagyon jól teljesített a Fókusz Plusz is. A top10-ben végzett A Fal című sorsfordító game show csütörtöki adása, valamint az Éjjel-Nappal Budapest, a Barátok Közt, a Halálos fegyver és a Válótársak egy-egy epizódja is.



A teljes lakosság nézettségi toplistáján is második helyezett lett a Híradó vasárnapi adása, az ötödik helyen végzett A Fal, nyomában a Fókusz Plusz, a nyolcadik, illetve kilencedik helyet pedig a Barátok Közt és az Éjjel-Nappal Budapest egy-egy epizódja szerezte meg.