Mindenre képes a Down-szindrómás lány

Két évvel a kifutón történt bemutatkozása után saját divatmárkája alatt futó kollekcióval jelentkezett a New York-i Divathéten Madeline Stuart Down-szindrómás modell.A vasárnapi bemutatón sportos, színes leggingseket, ingeket és felsőket láthatott a közönség az ausztrál Stuart 21 Reasons Why (21 ok amiért) elnevezésű új márkájától.

„Ezek a darabok tényleg rá vallanak"

A kórral élők ösztönzést meríthetnek Stuart munkájából.

– mondta el a kizárólag online forgalmazott kollekcióról édesanyja, tervezőtársa és menedzsere, Roseanne Stuart.A márka nevében feltűnő 21-es szám egyfelől azt jelzi, hogy Madeline idén tölti be a 21. évét, másfelől a Down-kórt kiváltó 21. kromoszómapár hibás osztódására utal. Az Egyesült Államokban évente hatezer Down-kóros kisbaba születik.

Miután a Brisbane-ben élő Madeline alig két éve a kifutóra lépett, világszerte számos divatbemutatón megfordult. Idén a New York-i Divathét után Párizsban, Los Angelesben és más amerikai nagyvárosokban is fellép kollekciójával, mielőtt áprilisban hazatérne Ausztráliába.Mióta Madeline először járt divatbemutatón, mindig is modell akart lenni. Édesanyja szerint nem is tudja elképzelni, hogy valamit ne érhetne el.Az amerikai Down-szindrómások társaságának elnöke, Sara Hart Weir szerint a kórral élők ösztönzést meríthetnek Stuart munkájából álmaik megvalósításához.