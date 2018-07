Mindenki a thai diákokon akarja megszedni magát

Fotó: MTI

Egy nap alatt két filmtervet is bejelentettek a Thaiföldön szerencsétlenül járt diákok és tanáruk barlangi kálváriájából. _ írja a BorsOnline Mint ahogy hírt adott róla a BorsOnline , tegnap a God's not dead című vallásos témájú film rendezője, Michael Scott jött elő a tervével, a mai napon a Szemfényvesztők 2. cím akciófilm ázsiai származású rendezője Jon. M. Chu tudatta a világgal: ő bizony filmet készít a csodás megmenekülés történetéről.Elég gyakori jelenség, hogy Hollywoodban egyszerre készítenek két film, egy időben, azonos történetből, ami itt még a javára is válhat a nézőknek, hiszen míg a drámáiról híres Scott a hitet helyezné fókuszba, addig Chu a látványos vízalatti barlangjelenetekre is komoly hangsúlyt fektetne.