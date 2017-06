Minden nap szokatlan vendége van a családnak

Bambi minden nap meglátogatja azt a New Jersey-i családot, akiknek hatalmas medencéjük van és úszik egy jó nagyot, hogy hűsítse magát egy kicsit - írja a UPI. Brittney Benincasa először június 14-én fedezte fel a hívatlan vendéget, aki azóta is minden nap megjelenik.A házigazdának feltűnt, hogy az őz imádja a fúvókákat nem csak az úszkálást. A nő ráadásul nem is klórt használ, hanem csak sót, így nem véletlen, hogy pont az ő medencéjét szúrta ki az állat. A család bár tudja, hogy nem helyes, hogy engedik minden nap úszkálni, de tudják, hamarosan akkora lesz Bambi, hogy nem fog tudni a kerítésen átjutni.