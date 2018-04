Minden eddiginél gyorsabban szedi szét az iPhonokat Daisy a robot

Kép forrása: appleinsider.com

Az Apple kiemelkedően zöldnek számít az IT szegmensben, nemrég pedig azt jelentette be a vállalat, hogy már annyi megújuló energiát állít elő, amiből teljes egészében képes fedezni a szükségleteit, most pedig egy olyan gépet leplezett le, ami az újrahasznosítást segíti - számolt be az eseményről az iPone.hu A Daisy névre keresztelt robotnak az lesz a feladata, hogy minden korábbinál hatékonyabban és gyorsabban tudjon alkatrészeire bontani használt, meghibásodott iPhone-okat.Daisy is az újrahasznosítás jegyében született, ugyanis a vállat 2016-ban már munkára fogott egy Liam névre keresztelt szerkezetet, és - miután nyugdíjazták - részben ennek az alkatrészeiből alkották meg a szétszerelő robotot.Az így "született" rendkívül komplex berendezés a korábbinál egyrészt hatékonyabban tudja majd alkotóelemeire bontani az Apple mobiljait, másrészt gyorsabban fog haladni, ami azért fontos, mert egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a korábbi készülékeiket beszámíttatják, szóval folyamatosan növekedik a bontásra váró gépek mennyisége.Daisy pihenés nélkül tudja végezni a feladatát, és óránként nagyjából kétszáz iPhone-t képes szétszerelni és begyűjteni azok újrahasznosítható elemeit komponensenként leválogatva. A robot mindig pontosan tudja, hogy milyen modell van a „kezei között", és ennek megfelelően jár el, szóval nem szükséges a dolgozóknak típus szerint válogatni az okostelefonokat az adagolás során. Sok évre visszamenőleg tudja kezelni a mobilokat Daisy, összesen kilenc különböző készülék lebontására van „kiképezve" jelenleg (az iPhone 5s-től az iPhone 7 Plusig), és ez a szám a jövőben tovább fog növekedni - osztotta meg a portál.