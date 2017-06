Milyen a párizsi nő? Ikonikus képek érkeztek Magyarországra

A “La Parisienne by Sofitel" két részből álló fotókiállítás. Kiemel 22 ikonikus, párizsi nőről készült fotót, melyek az 1950-es évek híres francia magazinban, a “Paris Match" magazinban jelentek meg. Néhány képet a magazin híres fotósa Emanuele Scorcelletti jegyez. E mellett azonban a kiállítás a kortárs művészekre is nagy hangsúlyt fektet, így 10 fiatal, amatőr és profi fotós által készített kép is megcsodálható a kiállított darabok között. Az utazó kiállítás európai debütálása tavaly nyáron volt Párizsban, azóta Londont, Hollandiát majd Varsót megjárva érkeztek a fotók most Budapestre.“A “La Parisienne by Sofitel" egy meghívás, hogy a hotel vendégei ne csak a Sofitel márkát, de a párizsi nőket is megismerjék. A Nőket, akiket egy velük született életérzés, az “art de vivre" tart össze, és akik egy univerzális, örök inspirációnak a forrásai" - nyilatkozta Grégorie Champetier, a Sofitel nemzetközi marketingigazgatója. “Büszkék vagyunk, és megtisztelő ezeket az értékeket ünnepelni az új fotókiállításon. Ezzel az eseménnyel fel tudjuk hívni a figyelmet a fiatal, tehetséges fotósokra és a párizsi nőkre."Odett az egyik legkarakteresebb, legfigyelemreméltóbb és legnépszerűbb fiatal hazai női előadó. Megnyerő személyiség, szabad szellem, egyedi hangú és karakterű énekesnő, profi előadói képességekkel megáldva. Arra született, hogy diktálja a divatot, kiváló szerzőkkel, zenészekkel közreműködve építi szólókarrierjét és szemtelenül fiatalon már jelentős sikereket ért el. Egy igazi Parisienne Magyarországon!“Megtiszteltetés a “La Parisienne by Sofitel" nagykövetének lenni. Annyi sok francia ikonikus alak van, akit tisztelek és csodálok, különösen Coco Chanel “francia sikkje", Catherine Deneuve eleganciája és karizmatikussága, Lou Doillon tehetsége , Charlotte Gainsbourg természetessége és Caroline de Maigret stílusa" – nyilatkozta Odett. “A kiválasztott fotók egy emléket vagy érzést ébresztenek fel az emberben, melyeknek megvan a maga értelmezése Párizsra. Azoknak az utazóknak akik arról álmodnak, hogy egyszer ellátogatnak ebbe a csodálatos városba, a “La Parisienne by Sofitel" egy nagyszerű lehetőség, hogy felfedezzék a várost és átéljék a hangulatát az egyedi képanyagon keresztül."A « La Parisienne by Sofitel » kiállítás ingyenesen látogatható július 20-ig.