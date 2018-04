Milliókkal tartozik: három behajtócégnek fizet MC Hawer

Múltbeli életmódja azonban máig kísérti - befizetetlen számlák képében. A zenész elárulta a: közüzemi számláit anno jó ideig nem fizette, így végül behajtócégekhez került az ügy, akik közel nyolcmillió forintot kértek tőle.Szerencsére sikerült megegyezni, mindhárom céggel, így ma már részletekben fizet - ám legalább megtarthatja lakását. “Az egyik behajtócég 18, a másik 36, a harmadik pedig 40 hónapos részletfizetési lehetőséget adott, ami azt jelenti, hogy uszkve három éven át havonta 200 ezret kell fizetnem. Már most érzem, hogy szűkebb lett a nadrágszíjam" - mesélte MC Hawer a lapnak.A muzsikus azt is felidézte, évekkel ezelőtt miért nem törődött az egyre halmozódó számlákkal: “Amíg az ital volt az életem, arra is ittam, hogy a számlákra sz...rtam, sőt, játékterembe is jártam. Csak a telefont, a netet és a villanyt fizettem, mert rettegtem, hogy lekapcsolják, és ezek nekem a munkához kellenek, de a többi nem érdekelt, csak az, hogy mindig legyen itthon pia."