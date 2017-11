Milliókat érhet egy jó ötlet - Digitális Ötletpályázatot hirdettek

A zsűri

Kép forrása: üzletrész.hu/Nagyapáti István

Az OTP Fáy András Alapítvány már 25 éve dolgozik a felnövekvő generáció pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteinek fejlesztésén. Eddigi munkájuk eredményét számos hazai és nemzetközi elismerés, egyre bővülő partnerhálózat, illetve több mint 100 ezer pénzügyileg felkészült fiatal tanúsítja.

Ahogy az OTP Banknál, úgy az általunk életre hívott Alapítvány életében is egyre fontosabbak a digitális megoldások.

Ma már nem elég a fiatalokat az offline térben, és csak klasszikus edukációs aktivitásokkal elérni. Ezért szeretnénk nyitni pénzügyi oktatásban a játékosság, az innováció és az Internet felé.

Az OTP Fáy András Alapítvány munkáját eddig is az újszerű gondolkodás, a gyermekközpontúság határozta meg, és ezt szeretnénk most egy újabb szintre emelni. Tudjuk, hogy sok alkalmazás, játék, szoftver és program létezik már, azonban azt is tudjuk, hogy a legjobb még nem született meg.

Reméljük, hogy azt pont az egyik olvasó ötlete alapján, vele karöltve fogjuk megvalósítani

Az Ötletpályázat életre hívásával a legfőbb célunk olyan megoldásokat találni, amelyek valóban támogatják és jobbá teszik a 12-22 éves célcsoport életét. Szándékosan hagytunk tág teret az elképzeléseknek, a nyertes pályázat az élet bármely területéről érkezhet. Mindössze annyit kérünk, hogy a benyújtott ötlet legyen digitálisan megvalósítható, innovatív, a fiatal célcsoport számára érdekes, izgalmas, és valamilyen módon érintse a pénzügyi kultúrafejlesztést

Az Alapítvány a világon egyedülálló módon oktatja az iskolásokat gazdálkodási ismeretekre. A tantermi, illetve a Budapesten és Nyíregyházán működő OK Oktatási Központokban zajló személyes oktatást most azonban szeretnék digitálisan megvalósítható programmal is kiegészíteni.Így közösségi médiás programmal, applikációval, gamification-projekttel vagy akár VR-megoldással is lehet jelentkezni 2018. január 15-ig a www.fayotletpalyazat.hu honlapon keresztül.- mondta Csányi Péter, az OTP Bank Nyrt. Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a zsűri elnöke.- nyilatkozta Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezető igazgatója.A beküldött ötleteket a Csányi Péterből (ügyvezető igazgató, OTP Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság), Dobó Mátyásból (ügyvezető igazgató, Endless.Consulting), Gróf Henrik Balázsból (oktatás szakmai igazgató, OTP Fáy András Alapítvány) és Ságvári Bencéből (ifjúságkutató, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont) álló négytagú szakmai zsűri bírálja el, és a legígéretesebb ötletet beküldő pályázóknak Mentor Programmal is segítenek a pályázati anyag tökéletesítésében.Az Ötletpályázat összdíjazása bruttó 38 millió forint, amely a versenypályázatra beküldött, formailag elfogadott pályamunkák között a következő módon oszlik meg:a pályázat nyertesének fődíja bruttó 15 millió forint, továbbá az OTP Fáy András Alapítvány - a zsűri javaslata alapján - bruttó 23 millió forintot oszt szét a Mentor Programba bekerült, arra érdemes pályázók között.