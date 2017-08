Mihalik Enikő: mindenki feszeng kicsit a saját testében

Mihalik Enikő nagyon tudatosan menedzseli életét, modellkarrierje csúcsán van. Bár jó dolognak tartja a "fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk" elvet, saját bevallása szerint lustának tartaná magát, ha nem járna el rendszeresen edzőterembe. Az InStyle-nak azt is elárulta, hogy még egy szupermodellnek is vannak gátlásai, és arról is beszélt, mit tart saját gyenge pontjának.Enikő már befutott szupermodell, de a mai napig tisztelettel és szakmai alázattal áll hozzá minden egyes munkához. Véleménye szerint a modell "csak" eszköz abban, hogy a tervező, a fotós és a stylist meg tudják valósítani az elképzelésüket. Hazánk büszkesége különösen odafigyel a közösségi média jelenlétére is, és most elárulta az InStyle-nak, a tökéletes Insta-szelfi titkát. Bizony ő is rengeteg fotót készít, mire végre egy megtetszik neki.- Én is ember vagyok! Nézd meg a telefonomban a fotókat: szelfi, szelfi, szelfi, szelfi…Filtert kevésbé használok, van egy szuper appom, amival természetesre tudok photoshopolni bármit. Enélkül nem teszek föl semmit. Alakot viszont nem retusálok, inkább addig tekergek meg szívom be a hasam, amíg jó lesz a kép.

Még soha nem történt meg vele, hogy ne szerezte volna meg, akit akart. Mindig megérzi, ha valakivel nincs meg a kémia, és nem is érdeklik az olyan pasik, akiknek ő nem tetszik meg. Azonban még egy szupermodellnek is vannak gátlásai. A topmodell szerint még a legtökéletesebb nők is feszengenek az ágyban.- Mindenki feszeng kicsit a saját testében. Én nem vágyom más testébe, és amíg a legjobbat ki lehet hozni ebből, addig műtétre nem gondolnék. De nem zárom ki, hogy egyszer esetleg szóba jöjjön. A "fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk" jó elv addig, amíg nem kifogás a lustaságra. Tök jó annak, aki így érez és tényleg tud így élni, de én lustának tartanám magamat, ha nem mennék le az edzőterembe. Ha valami másnak nem tetszik rajtam, nem érdekel, de ha nekem nem tetszik valami, abból megpróbálom a legtöbbet kihozni. Kivéve az antennáimat, az arcom körülötti göndör babahajakat, azok reménytelenek. Képtelenség őket lelapítani és nem nőnek meg soha.A teljes interjút az InStyle szeptemberi számában olvashatja.