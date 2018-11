Miért nem 2 centi, a 2 centi? 5 tipikus félreértés a fodrásznál

Visszatérő eset, hogy az elrontott frizura oka egyszerűen az, hogy a vendég és a fodrász nem tisztázzák pontosan az elképzeléseket, még mielőtt a fodrász belevágna. Ezért a jobb szakemberek esetében minden alkalommal egy részletekbe menő konzultáció előzi meg a munkát. Ha ez elmarad, az intő jel! – mondta Lafferton Annamária az elrontott frizurák helyrehozásának szakértője.



"Csak két centit a végéből"



Ez talán a legtöbb bosszúságot okozó mondat, mert szinte mindig többet vág a fodrász. De miért nem két centi, a két centi? Leginkább azért, mert amit a vendég két centinek gondol, valójában mindössze egyetlen egy. A fodrász azonban valóban kettő centit vág és kész is a félreértés. Ráadásul az a kettő, beszárítva akár három vagy négy is lehet.



– A legjobb, ha nem csak mondjuk, hanem mutatjuk is, hogy mekkora nekünk az a két centi. Sőt, fodrászaink gyakran arra is megkérik a vendéget, hogy mutassa meg, hogy meddig érjen a kész frizura, mert az a biztos – mondta Lafferton Annamária.



"Egy Sassoont kérek..."



...mondják sokan. Viszont nem tudják, hogy számos Sassoon frizura és vágási technika van. A teljesség igénye nélkül, a klasszikus bubi, "A" vonalú bubi, bob, longbob, pixie, aszimmetrikus bubi. A fodrász ezért a meglévő frizurából következtet, hogy melyikre gondolhatott a vendég, de a jobb, ha elmagyarázzuk, vagy inkább megmutatjuk pontosan mire gondoltunk.



"Lépcsőzetes frizurát szeretnék, olyan fokozatos, átmenetest"



Igen ám, de a fodrász számára a lépcsőzetes és a fokozatos nem feltétlenül jelent egyenletes átmenetet, amire a vendégek általában gondolnak. A lépcsőzetes és fokozatos vágás inkább divatosabb hajvágások jellemzője, egyértelmű szintkülönbségekkel. Az egyenletes átmenet viszont félhosszú vagy hosszabb frizurák esetén a lefelé hosszabbodó forma kialakításához járul hozzá úgy, hogy a rétegek nem válnak el egymástól, harmonikusan működnek együtt és omlanak egymásra.



"Egy melír lesz"



Pontosabban? Fóliás melír? Balayge vagy copacabana? Esetleg ombre vagy sombre? Mivelhogy melír technikából is több létezik, melyeket könnyű összekeverni. Ebben az esetben inkább mutassunk képet is róla.



"Szeretném beszínezni a hajam..."



...hogy ne látsszon a lenövés. Először is a hajszínező nem festék, világosításra például egyáltalán nem alkalmas, csak fedni, árnyalni vagy sötétíteni lehet vele. Sokan tévesen hiszik azt, hogy ha színezést használnak, nem lesz lenövésük. Ez azonban csak akkor igaz, ha a saját, eredeti hajszínhez nagyon közeli árnyalatra van színezve a haj. De amint árnyalatváltoztatás történik, akkor a lenövéssel is probléma lehet, főleg a tartós színezőknél. Beszéljük át részletesen mit szeretnénk, és egy jó fodrász megtalálja a megfelelő megoldást.



A kommunikáció a kulcs



Ha konkrét elképzelésünk van, akkor a fodrásznál minél részletesebben magyarázzuk el azt, különösen akkor, ha először járunk ott, vagy egy új fodrászhoz kerülünk. Írjuk körül, vagy akár mutassuk meg képen is, hogy mit szeretnénk. Viszont legyünk rugalmasak és ne ragaszkodjunk körömszakadtáig egy adott fotón látott színhez vagy formához, mert nem biztos, hogy hozzánk az illik majd a legjobban. A fodrász viszont hálás lesz a segítségért, hiszen neki is sokkal könnyebb, ha tudja mit várnak tőle – tanácsolja Lafferton Annamária.