Mielőtt lefeküdne valakivel, értesítenie kell a rendőrséget

A 24 éves Jonathan Garnert 26 hét szabadságvesztésre ítélték zaklatás miatt. Emellett öt évre ítélték a Criminal Behaviour Order (CBO) alapján is, amely miatt ha valakivel intim kapcsolatba lépne, azt előtte be kell jelentenie a rendőrségen - írja a Bors A lap arról is beszámolt, hogy a férfi egyéjszakás kapcsolatra nem is gondolhat, 14 nappal előtte köteles róla beszámolni. Be kell számolnia arról is, ha valahová elköltözik, vagy ahol 28 napnál többet tölt. Azt is megtiltották neki, hogy felvegye a kapcsolatot az áldozatával.A bíróságon kiderült, hogy a férfit azért ítélték el, mert többször is megjelent az áldozata otthonánál és megfenyegette őt. A rendelettől azt remélik, megelőzik, hogy Garner másokat is zaklasson a jövőben.