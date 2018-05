Michelangelo bevásárlólistája átírhatja a történelmünket

Ráskó Eszter benyugtatózott macskája, Lakatos László könyvesbolti afférja Bödőcs Tibor új könyvével, Ács Fruzsina alkoholista kísérleti patkányai, Elek Péter udvarlási tragédiája, vagy Fülöp Viktor esete a közalkalmazotti kedvezményt nyújtó, légyottokra bérelhető szobával: a Magyarország, szereplek! Gála első részében fiatal stand-uposok adnak ízelítőt leghajmeresztőbb poénjaikból.A hazai humorszakma friss generációja őszinteségben és szókimondásban nem marad el a nagyöregek mögött. Ráskó Eszter hét éves párkapcsolata kevésbé szexi részleteibe is beavatja közönségét, de a majdnem elfelejtett fellépés akciófilmbe illő megmentése és a kidobott fürdőruhákat újrahasznosító szomszédnéni sem maradhat ki a szexuálpszichológus előadásából.Ha százan éneklik egyszerre a Bulibárót, valószínűleg Lakatos László érettségi ünneplésébe keveredtünk – a sztereotípiákat szenvtelenül kifigurázó humorista nem kímél a romákkal kapcsolatos közhelyeknek, de Repülős Gizi és „A Viszkis" is megkapja a magáét.Kikerekedtél, de jó áll! – A sértő bókok vezetik Ács Fruzsina értelmetlen dolgokat szemléző listáját, de elgondolkodhatunk a moziban csak hangosan ehető ételek szükségességén (miközben lehetne halk tökfőzeléket is árulni…) és az alkoholista patkányokat figyelő tudósok munkájának célszerűségén is. A pszichológus brazil tudósok segítségével, Michelangelo bevásárlólistájának és saját unokaöccsének rajzait összevetve döbbenetes felfedezésre jut: lehet, hogy nem is a híres mester festette a Sixtus-kápolna freskóit?A negyedik éve végzős egyetemista Elek Péter kapunyitási dilemmáit osztja meg a nagyérdeművel és rámutat az irodai munka valódi kihívásaira: hogyan tűnjünk szorgalmas munkaerőnek, miközben negyven perce csak cicás videókat nézünk? És mi lehet annál bosszantóbb, mint hogy halálunk előtt nem vesszük ki az összes szabadságunkat?És hogy a saját bevallásában is közalkalmazotti fizimiskával rendelkező Fülöp Pétert mivel fogadták első napján tanár kollégái, hogyan sikerült egy szendvics és egy kávé segítségével előremozdítania életpálya-modelljét, vagy érvényesítette-e pedagógus kedvezményét a szeretőknek légyotti lehetőséget kínáló búvóhelyen?