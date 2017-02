Michael Jackson Thrillere tovább döntögeti a csúcsokat

Jackson Thriller című lemeze a 20. század popkultúrájának kiemelkedő dokumentuma mind művészi, mind kereskedelmi szempontból. Csupán néhány albumnak sikerült megközelítenie az eladásait, megjelenése óta töretlen sikere. A korong iránt a sztár halála óta is óriási az érdeklődés: az Amerikai Lemezipari Szövetség (RIAA) csütörtökön jelentette be, hogy a Thriller 33-szoros platinaalbum lett.



Az új platinalemezt a Sony és a Columbia Records vezetőinek jelenlétében Antonio Reid, az Epic Records elnökének otthonában ünnepelték. A 33. platinalemez azt jelzi, hogy az album - és a digitális formátumok - az utóbbi 35 évben 33 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. A Sony és Jackson hagyatékának gondozói szerint a lemezből világszerte több mint 105 millió példányt vettek a rajongók.



A Thrillert, amely a Sony Music Entertainmenthez tartozó Epic Records kiadásában jelent meg, 37 héten át vezette a Billboard kétszázas lemezlistáját. Az album kilenc dalából hét került be a Top 10-be a Billboard Hot 100-as listán. Az album rekordnak számító nyolc Grammy-díjat kapott 1984-ben.



A RIAA toplistájának második helyén az Eagles Greatest Hits című válogatása áll 29 milliós eladással.