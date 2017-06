Michael Bay lehet, hogy újra elvállalja

A rendező ugyan többször határozottan kijelentette, hogy a most bemutatott Transformers: Az utolsó lovag lesz tényleg az utolsó robotos filmje, ám előfordulhat, hogy a Paramount stúdió meg tudja győzni, hogy mégse szálljon ki a sorozatból. Még az is felmerült, hogy az Űrdongó kalandjait bemutató spinoffot kapja meg Bay, akinek mégiscsak a szíve csücske a sorozat.



Annyi viszont biztos, hogy akárki is rendezi, a Transformers 6 2019. június 28-án érkezik a mozikba Amerikában. Erre az alakváltó robotok jogait birtokló játékgyár, a Hasbro vezérigazgatója, Brian Goldner tette le az ünnepélyes nagyesküt a Hollywood Reporternek.



A Transformers 6-ról annyi szivárgott még ki, hogy a cselekménye valószínűleg a robotok szülőbolygóján, a Cybertronon játszódik majd. A bolygó ugyan már elpusztult egy korábbi epizódban, de az időugrás nem okozhat problémát a sorozatban, hiszen a legújabb Transformers-opuszban Arthur király korát idézik meg.



