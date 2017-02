Ez a címe a TV Paprikán induló praktikus, új, saját gyártású műsornak. Főszereplői pedig: Havas Dóra, a gasztronómia rajongója, aki főz-süt, mindezt megírja, vagy épp tv-műsorban mondja el, és mutatja meg, mint épp most is; Bede Róbert mesterszakács, aki több mint tíz év alatt mintegy 30 gasztronómiai műsort készített a csatorna lelkes nézőinek; valamint Kapusi Gerti, akinek minden álma a sütemény.



[pic]A műsorban mindennap ők mutatják be, hogyan készíthetünk izgalmas vacsorát vagy épp különleges desszertet a hűtőszekrényben és a kamrában fellelhető alapanyagokból. Persze melyikünkkel ne fordult volna elő, hogy egy nagyobb lakoma után tanácstalanok voltunk: mihez kezdjünk a maradékokkal? Erre is lesz megoldás. A műsor ugyanis az egyszerű de ínycsiklandó fogások mellett számtalan apró ötlettel, praktikával is szolgál, hogy minél gazdaságosabban és ügyesebben töltsük fel, majd ürítsük ki a hűtőnket és a kamránkat.



Havas Dórát, a népszerű bloggert az év során még számos új műsorban láthatjuk a TV Paprikán. Annyit már most elárulhatunk, hogy a sütemények, amelyek méltán ismertté tették őt, hamarosan főszerepet kapnak, de Dóra bejárja még a legnagyszerűbb piacokat is, mindig friss és finom alapanyagok után kutatva.



A Mi van a hűtőben? című gasztrosorozat február 27-én, 20 óra 30 perckor startol a TV Paprikán. Az új epizódok minden hétköznap este ugyanebben az időpontban láthatóak.