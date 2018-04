Meztelenül pózolt az állapotos Luxus Vivien - fotó

Vasvári Vivien, a Viasat 3 Feleségek luxuskivitelben című műsorának egyik főszereplője második gyermekét várja, és bár eddig sem volt rest kismamafotókat posztolni közösségi oldalaira, nemrégiben ruha nélkül is megörökítették a luxusfeleség terhességének utolsó szakaszát -A fényképhez motivációs üzenetet is csatolt, amitkattintva olvashat el.Természetesen a merész, meztelen fotó néhány alpári hozzászólást is szült, amiket most itt nem idéznénk fel, ellenben Vivi szinte minden arctalan támadásra reagált, az egyik kommentelőnek például ezt jelezte:"Talán az anyád megengedi, hogy így beszélj vele, próbálkozz ott!"