Metallica-lemezt adott ajándékba a dán miniszterelnök az indonéz elnöknek

Joko Widodo indonéz elnök nem olyan rég vallotta be, hogy imádja a metált, ezért Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnök úgy döntött, egy többlemezes Metallica boxsetet ad ajándékba találkozójukon.A képek tanúsága szerint az indonéz vezető nagyon örült Rasmussen figyelmességének, aki még magának is beszerzett egy boxsetet, és még azt is elintézte, hogy a Metallica dán dobosa, Lars Ulrich dedikálja.