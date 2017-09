Mesterszakács lett a mesterfodrászból

Hajas László volt az egyik főszereplője a Schweppes kísérletének, amelyben három ismert személyiség cserélt életet egy nap erejéig. Ő főzött, Bártfalvi Sándor, a Mary PopKids frontembere fodrászként próbálhatta ki magát, Wossala Rozina mesterszakács pedig énektudását csillogtathatta meg.Az ország legnépszerűbb fodrásza nehéz helyzetben találta magát, mert elmondása szerint otthon csak ritkán kerül a konyhába.„A feleségem fantasztikusan főz, ezért szerencsére nincs szüksége rá, hogy beálljak mellé. A milánói makaróni és a lecsó még megy, illetve van néhány specialitásom, amit, ha megkér, elkészítem neki" – fogalmazott.Hajas László arról is mesélt, hogy tudományosan főz, a kifejezés pedig jó húsz évvel ezelőtt ragadt még rá.„Amerikában dolgoztunk egy nagy csapattal, és bevállaltam, hogy készítek egy nagy adag rakott krumplit. Egyenként lesütögettem a bacont, a hagymát megdinszteltem, és úgy építettem fel az emeleteket. A tetejére tojást szeleteltem és nyakon öntöttem tejföllel. Mivel aprólékos munka volt, megjegyezték, hogy tudományosan főzök, ami az évtizedek során sem változott."A szerepcsere részeként a szakácsnak állt sztárborbély reggel a piacon kezdett, ahol be kellett vásárolnia a szükséges hozzávalókat. Alapvetően jól oldotta meg a feladatot, de egy aprócska hibát azért elkövetett.„Nem ismertem fel a polcokon a borókabogyót, ezért véletlenül áfonyát vettem helyette. A dobozára azt írták rá – szerintem lengyelül –, hogy boróka, én pedig elhittem" – mondta.Az étteremben két szakács várt Hajasra, akik a háttérbe húzódva segítették őt instrukciókkal. A konyhai eszközökkel egyáltalán nem gyűlt meg a baja, mert külföldi útjai során rendszeresen benéz konyhafelszerelési boltokba, ahol mindig az újdonságokat keresi.„Sokszor kapok is érte, hogy minek ennyi kacat otthonra, de szeretem. Múltkor például egy felhajtható vágódeszkát vásároltam, ami különösen praktikus, mert sokkal egyszerűbb beleönteni a felaprózott hozzávalót az edénybe."A főzés során természetesen új impulzusok is érték, és több praktikát is sikerült elsajátítania.„Az embernek eszébe sem jutna, hogy az uborkát tonikban, a rákot céklalében áztassa, pedig különleges ízvilágot teremt. Megtanultam azt is, hogy a rákokat számokkal osztályozzák attól függően, hogy mekkorák."Hajas László Dauer dogot készített. Az étel arról kapta a nevét, hogy a Schweppes-ben marinált uborkát úgy tekerte fel, ahogy a dauerolt hajat is szokták.A menü nemcsak a mesterfodrásznak, de a vendégeknek, járókelőknek is nagyon ízlett.„A receptet hazavittem, mondtam is a családnak, hogy majd elkészítjük, mert rendkívül különleges volt. Az étterem előtt kínálgattam a járókelőknek, akiknek szerencsére szintén elnyerte a tetszését. A marhakolbász adott egy pikantériát az ételnek."