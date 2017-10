Mesterséges intelligenciával táncol Valencia James Budapesten

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében bemutatkozó darab a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kulturális, társadalmi és művészeti kérdéseket a kortárs táncon keresztül vizsgálja.A darab a 2013-ban alapított AIäam alkotócsoport - egy koreográfus, egy kutató és kreatív technológusok - egyedülálló nemzetközi együttműködésének eredménye - olvasható a Trafó MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.Az előadásban Valencia James táncpartnere egy olyan mesterséges intelligencia, amelyet az AIäam alkotócsapata négy éve fejleszt. Ez idő alatt sikerült megalkotniuk egy olyan szoftvert, amely önállóan is képes az improvizációra egy előzetesen rögzített mozdulatsor alapján. Eddigi eredményeiket már több nemzetközi konferencián is bemutatták a Svéd Kulturális Nagykövetség támogatásával, a legnagyobb szabású ezek közül az IJCAI volt, az egyik legjelentősebb esemény a Mesterséges Intelligencia kutatásának területén.Az előadásban kivetítve jelenik meg az MI: tökéletes formájának megtalálása rengeteg kísérletezést igényelt. Ez idő alatt az előadás fő kérdéseinek megoldásához is egyre közelebb került a csapat: lehet-e alkotópartnerként tekinteni egy gépre, tud-e inspirálni egy szoftver, hogyan használható a művészetben az a technológia, amely a mindennapi életünket is megkönnyíti?

A jelenlegi táncstílusom részben az avatárral közös interakciónak is köszönhető. A másik meglepő eredmény az volt, hogy az avatárral szinte ugyanúgy tudtam kapcsolatba kerülni, mint egy emberi táncossal. Az évek során az alkotópartneremmé vált, akivel kezdek empatikus lenni. Még nevet is adtam neki, Mercenek hívom

- idézi a közlemény Valencia Jamest, aki szerint ebben a viszonylatban a gépek már nem csupán technológia eszközök, hanem olyan médiumok, amelyek közelebb vihetnek minket önmagunk, a múltunk és akár a jövőnk megértéséhez is.A Trafó smART! sorozatába illeszkedő produkció öt ország alkotóinak közös munkájából jött létre, az előadás látványvilágáért pedig egy magyar fejlesztőcsapat, a XORXOR felel. Papp Gábor és Hajdú Gáspár a kutatás kezdete óta benne vannak a projektben, amelyben a motion capture megoldások feltérképezése, valamint a vizuális ötletek kidolgozása volt a szerepük. A darabban elsősorban a vetített vizualizációkért felelnek. A táncot kiegészítő különleges látványvilág és az experimentális hanghatások egy olyan sajátos világot idéznek meg, amelyben elmosódik a határ emberi és gépi között. A technológiai háttér ugyanakkor csak adalék az előadáshoz, nem helyettesíti a táncot.Az október 10-i premiert követően a közönség is betekinthet a produkció hátterébe az előadás utáni közönségtalálkozón.