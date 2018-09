Mesekönyvsorozat készül Magyarország tájairól

A Rezét gőzös és a gemenci kisvasút című, kemény kötéses, színes illusztrációval ellátott könyv a szórakoztatás mellett Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejének növény- és állatvilágáról, turisztikai különlegességeiről, történelméről nyújt játékos formában nyújt érdekes ismereteket a 4-8 éves korosztály számára - írta a kiadó Beszédírók Kft. az MTI-hez eljuttatott közleményében.A mesében - amelynek szerzője Csohány Domitilla, illusztrátora Győri Zsolt -, a Duna mellék- és holtágai által kialakított tájban tucatnyi állat- és növényfaj képviselői keverednek érdekes kalandokba a mozdonyokkal. Mindeközben Pörbölytől Keselyűsig, Nyárilegelőn és Lassin keresztül Malomtelelőn át a Gemenc-Dunapartig a kisvasút állomásai fontos helyszínei a történeteknek. A Gemenc Zrt. szakmai támogatásával készült kötetet a gyermekek számára is jól érthető nyomvonaltérkép és további érdekességeket bemutató minilexikon egészíti ki.A sorozat tudatosan vállalja a természeti szemléletformálást, az ismeretterjesztést és a hazai természeti, turisztikai, kulturális értékek bemutatását, a kötetek kiváló forrásai az élménypedagógiának. A mesék holisztikus szemléletükkel a kooperatív tanítás-tanulást vagy éppen a projektmódszert is tudják támogatni - írták.Emellett a kötetek egy-egy régió gyermekeknek szóló útikönyveként is használhatók, amelyek könnyen elférnek hátizsákjaikban. Magyarország csodálatos tájai, természeti értékei, épített öröksége - a kisvasúti világon keresztül - felkelthetik a kicsik érdeklődését, akik így jelentősen befolyásolhatják a család kirándulási, üdülési célpontjait. A kiadó azt reméli, hogy mindez támogathatja Magyarország jobb megismerését.A meseélményt a gyermekek a kisvasutak helyszínein élhetik át leginkább, ezért a kiadó arra buzdítja a szülőket, pedagógusokat, hogy adjanak lehetőséget a számukra a helyszínen továbbgondolni a meséket. A kiterjesztett meseélményhez segítséget nyújthatnak aoldalon, az érdekességek között található információk, amelyekkel bővíthetők, újjávarázsolhatók az alapmesék.A sorozat szintén 2018-ban megjelent, első kötete a lillafürdei erdei vasútról szól.