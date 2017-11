Mesébe illő történet: a csodaszép japán hercegnő lemond a rangjáról, nem is akármiért

Jövő őszre, november 4-re tűzték ki Mako japán hercegnő és udvarlója, a jogász Komuro Kei esküvőjének időpontját - jelentette be szerdán a császári udvar.



Az előkelő tokiói Imperial Hotelben tartandó menyegzőn várhatóan jelen lesz az agg Akihito császár is.



A 26 éves Mako hercegnő, Akisino herceg idősebb lánya, a 83 éves uralkodó unokája szeptemberben jelentette be, hogy öt éve együtt jár a Jokohamában lakó közrendű diáktársával, akivel a tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetemen tanulva ismerkedett meg.



A hagyományos eljegyzési szertartás időpontját 2018. március 4-re tűzték ki. A jogi végzettségű Komuro egy tokiói ügyvédi irodánál dolgozik, és a Hitocubasi Egyetemen esti tagozaton tanulja az üzleti jogot. A tenger szerelmese, síel, hegedül és főzni is tud.



A közrendű személlyel kötött esküvő révén a hercegnő automatikusan elveszíti nemesi rangját.



Míg Mako és Komuro a közös jövőre készül, a császári udvar a jövőért aggódik, ugyanis egyre kevesebb az utánpótlás férfi örökösökből, nők pedig nem örökölhetik az uralkodói címet. A 18-tagú császári család legfiatalabb nemzedékében már csak egyetlen férfi van, a jelenleg 10 éves Hiszahito herceg.