Meryl Streep Trump bírálata miatt került kínos helyzetbe Hollywoodban

Fotó: Sabo

Egy Los Angelesben élő jobboldali gerillaművész elismerte, hogy ő készítette az amerikai nagyváros utcáin a hét elején felbukkant mintegy tucatnyi plakátot, amelyek Meryl Streepet ábrázolják Harvey Weinstein társaságában, "tudott róla" felirattal. A plakátokat revánsnak szánta azért, mert az Oscar-díjas színésznő bírálta Donald Trump amerikai elnököt.Sabo, aki egykoron az amerikai haditengerészetnél szolgált, a The Guardian című brit napilapnak felfedte, hogy ő készítette a posztereket, és a "tudott róla" felirattal azokra a minap megfogalmazott vádakra utalt, amelyek szerint a színésznő tudott Harvey Weinstein állítólagos szexuális zaklatásairól. A 49 éves gerillaművész elmondta, hogy két segítőtársával együtt gondolták ki a revánsot, megtorlásnak szánták, mert legutóbbi filmjét, A Pentagon titkait Streep felhasználta arra, hogy arcul üsse Donald Trumpot."Nagy csapást mér ránk, ezért mi is visszaütünk" - hangoztatta. A mintegy tucatnyi plakát kedden jelent meg Los Angeles-szerte, egyet Meryl Streep házának közelében függesztettek ki, egyet a színészek céhe székházánál, egyet pedig A Pentagon titkait készítő 20th Century Fox filmstúdiónál.Sabót az Egyesült Államokban a jobboldali Banksyként emlegetik. A férfi, aki azt vallja, hogy a konzervatívok az új punkok, szenvedélyeket keltő műalkotásokat árul konzervatív rendezvényeken és honlapján, valamint olyan embereknek dolgozik, mint a jobboldali Breitbart News hírportál republikánusokat megosztó egyik korábbi befolyásos szerkesztője, Milo Yiannopoulos. Sabo hangoztatta, nincs tudomása arról, hogy Streep ténylegesen tudott volna Weinsein állítólagos szexuális zaklatási ügyeiről.

"Nem ültem vele egy szobában. Nem vagyok száz százalékig biztos benne. De csak azt mondom, hogy a filmiparban bárki tudhatott róla. Úgy gondolom, ő tudott róla. Még az is lehet, hogy ő szállított friss húst Weinsteinnek" - fejtegette.A brit lap emlékeztetett arra, hogy a plakátkampány mintegy "megkoronázta" azt az igencsak forró hetet Meryl Streep számára, amikor magyarázkodnia kellett, mert Rose McGowan színésznő - akit Harvey Weinstein megerőszakolt - képmutatással vádolta meg Hollywood nagyasszonyát, és azzal, hogy csöndben maradt, amikor társai feltárták a zaklatási ügyeket.Streep, aki számos Weinstein-filmben dolgozott, és egyszer viccesen Istennek nevezte a filmproducert, tagadta, hogy bármilyen tudomása lett volna az állítólagos szexuális erőszakról, zaklatásokról. "Nem szándékosan maradtam csendben. Nem tudtam róla" - írta közleményében.Sabo, aki korábban Barack Obamát, Hillary Clintont, Bernie Sanderst és számos más baloldali személyt is célkeresztjébe vett, elmondta, egy konzervatív munkatársa javasolta, hogy indítsanak kampányt A Pentagon titkai című, Steven Spielberg rendezte film ellen, mert azt felhasználták arra, hogy támadják Donald Trump amerikai elnököt.Végül csak Streepet vették célba, aki év eleji Golden Globe-beszédében hevesen bírálta az amerikai elnök idegengyűlölő megnyilvánulásait. A Pentagon titkai a Pentagon-iratok 1971-es kiszivárogtatásának történetét mutatja be. A Lyndon B. Johnson elnöksége alatt készült, titkosított dokumentum azt mutatta be, hogy a vietnami háború csak totális kudarc lehet az Egyesült Államok számára. Egy a dokumentum elkészítésében részt vett katonai szakértő adta át a jelentés egy példányát a The New York Timesnak, amely hosszas mérlegelés után elkezdte ismertetni azt. A kormány eljárást indított az amerikai lap ellen, amely leállította a közlést. Ez után több lap is úgy döntött, hogy folytatni kell az iratok ismertetését.