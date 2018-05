Meryl Streep is szerepel Soderbergh Panama-iratokról szóló filmjében

Meryl Streep is szerepel Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.



A The Laundromat (A mosoda) című film forgalmazása iránt a Netflix érdeklődik, korábban szó is volt róla, hogy a műsorszóró gyártásában készülne a produkció.



A Panama-iratok néven ismertté vált dokumentumok a rejtett tulajdonosi hátterű offshore vállalatokat kezelő Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda kiszivárogtatott iratai, melyeket egy ismeretlen juttatott el a német Süddeutsche Zeitung tényfeltáró rovatának munkatársaihoz 2016-ban. A hatalmas adatmennyiség miatt a német lap az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának segítségét kérte a dokumentumok feldolgozásához. A történelem eddigi legnagyobb adatkiszivárogtatási ügyén így a világ mintegy 80 országának 400 újságírója dolgozott.



Az offshore-botrány 2016 áprilisában robbant ki, miután megjelentek a sajtóban a több mint 214 ezer offshore cégről és tulajdonosaikról szóló információk a panamai ügyvédi irodából kiszivárgott 11,5 millió dokumentum alapján. A Panama-iratokat feldolgozó újságírók nagy nemzetközi vállalatok, politikusok, üzletemberek és hírességek adóelkerülési gyakorlataira világítottak rá, bemutatva a legfontosabb adóparadicsomokat is. A botrány hatására állami vezetők mondtak le, köztük az izlandi miniszterelnök és egy spanyol miniszter is, valamint nyomozások indultak világszerte.



Soderbergh filmjében Gary Oldman és Antonio Banderas is játszik majd. A forgatókönyvet a rendező megszokott alkotótársa, Scott Z. Burns írta Jake Bernsteinnek a nemzetközi offshore botrány hátterét megvilágító Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite című könyve alapján.



Egyelőre titokban tartják, hogy Streep milyen szerepet kap a filmben. A producerek között van Michael Sugar, Lawrence Grey, Gregory Jacobs, Soderbergh és Burns is. Streep idén újabb Oscar-jelölést gyűjtött be Steven Spielberg A Pentagon titkai című filmjében nyújtott alakításáért. A színésznőt júliusban a Mamma Mia! folytatásában láthatják viszont a nézők, és a karácsony táján a mozikba kerülő Mary Poppins visszatér című filmben is szerepel.