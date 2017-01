Melania Trumpnak is köszönhető a szlovén turizmus fellendülése

A szlovén Statisztikai Hivatal kedden közzétett jelentése szerint tavaly összesen négymillió külföldi látogatott el a kétmillió lakosú Szlovéniába. Ez tíz százalékkal több, mint 2015-ben. Az egy éjszakát az országban töltő amerikai turisták száma 2016-ban ugyancsak tíz százalékkal nőtt az előző évhez képest.



A külföldi turisták közül a legtöbben Olaszországból érkeztek, de tíz százalék fölött volt az osztrák és a német látogatók száma is. Magyarországról az összes külföldi vendég 3,2 százaléka utazott Szlovéniába.



A szlovén utazási irodák "Melania Trump nyomában"-ajánlattal kínálnak különleges túrákat az érdeklődőknek, amelyeken bemutatják azokat a helyeket, ahol a first lady Amerikába költözése előtt élt. Az amerikai elnök felesége húszévesen hagyta ott hazáját, hogy modellkarrierjét egyengethesse.



"Üdvözöljük az új amerikai first lady hazájában!" - ezzel a köszöntéssel fogadja az alpesi ország természeti szépségeit bemutató honlap is a látogatókat.