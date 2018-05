Melania Trump újabb plágium ügybe keveredett

Az ügy középpontjában a gyermekek jólétével, közösségi média használatával és az opioid fájdalomcsillapítókkal való visszaélés problémájával foglalkozó Be Best nevű kezdeményezés online elérhető ismertető füzete áll, amely tartalmát és ábráit tekintve szinte megegyezik az Obama-adminisztráció hasonló kiadványával - írta a BBC News.



A kezdeményezés honlapján elérhető füzetet eredetileg "a first lady, Melania Trump és az amerikai versenyhatóság" szerzeményeként tüntették fel, ám miután az interneten felkapott téma lett az Obama-adminisztráció idején megjelent kiadvánnyal való hasonlósága, a füzetet már úgy tüntettek fel, mint "az amerikai versenyhatóság ismertetőjét, a first lady, Melania Trump ajánlásával".



A kampány hétfői elindításakor Melania elmondta, a kezdeményezés célja, hogy egészséges életmódra és a közösségi média megfelelő használatára buzdítsa a gyerekeket, valamint leszámoljon az opioid fájdalomcsillapítók helytelen használatával.



"Ahogy azt mindnyájan tudjuk, a közösségi média pozitív és negatív hatással is lehet a gyerekeinkre, és sajnos túlságosan gyakran használják ártalmas módon" - fogalmazott a first lady a Fehér Házban elmondott beszédében.



Melania Trumpnak 2016-ban volt egy kínos plágium ügye, amikor azzal vádolták, hogy a republikánusok clevelandi konvencióján elhangzott beszédében szó szerint vett át mondatokat az akkori first lady, Michelle Obama 2008-ban, a demokraták elnökjelölő konvencióján elhangzott beszédéből.



Miután a kommentátorok rámutattak a két beszéd közötti hasonlóságokra, Meredith McIver, Melania beszédírója elismerte, hogy Michelle Obamától kölcsönzött néhány gondolatot.