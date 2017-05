Mel Gibson immár ˝tízgyermekes˝ édesapa

Nemrég született meg Mel Gibson kilencedik gyermeke. A kis Lars most 3 hónapos, édesanyja a sztár fiatal barátnője, Rosalind Ross. Gibsonnak azonban lett egy tizedik kisfia is: Mark Wahlberg. A Megjött apuci 2-ben ugyanis Gibson alakítja Wahlberg apját, annak ellenére, hogy csupán 16 év van közöttük.



Gibson szerint azért jó, ha az embernek folyton gyerekei születnek, mert fiatal tud maradni, és mindig a kicsik szemével láthatja a világot, ami különleges perspektíva. Tizedik gyermekének, vagyis Wahlbergnek ennek folytán rengeteg apai jótanácsot ad a forgatáson.



Wahlbergnek főleg a 13 éves lánya miatt fő a feje, aki erősen kamaszodik, ennek minden bújával-bajával.



- Jól el tudom igazítani e téren, volt már egy csomó kamaszgyerekem - mondta Gibson az Entertainment Tonightnak adott interjújában.



A Megjött apuci 2 a jól bevált fogással él: a folytatásban rátesznek még egy lapáttal. Wahlberg és Will Ferrell továbbra is rivalizál mint nevelőapa és vér szerinti apa, de elhatározzák, hogy elássák a csatabárdot, hogy tökéletes karácsonyt hozzanak össze a gyerekeknek. Igen ám, de betoppan a két nagyapa, a macsó Gibson és a hiperérzékeny John Lithgow, és idilli karácsonyi hangulat helyett a duplájára a nő a feszültség.



(Daddy's Home 2 – hazai bemutató: 2017. november)