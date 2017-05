Mehet az állatkínzás és az abortusz a Facebookon, de azért vannak határok

Ha valaki azt sugallja, hogy “le kell lőni Trumpot", akkor az utalást el kell távolítani

Bizonyos nem szexuális tartalmakat, amelyek gyermekek szekálásra, pszichikai bántalmazására vonatkoznak, nem kell eltávolítani addig, míg nem tartalmaznak szadista vagy ünneplésre biztató elemet

Állatkínzásról készült fotókat meg lehet osztani, de csak a “felkavaró" jelzővel

Minden kézműves termék, amely meztelenséget ábrázol megengedett, de a digitálisan létrehozott művek tiltottak

Abortuszokról készült videók megengedettek, amíg nem tartalmaznak meztelenséget

Az önkárosításra készülő felhasználók élő videóját nem lehet moderálni, mert a veszélyben lévő zavart embereket nem szabad büntetni

Minden 100 ezer követővel rendelkező személy közösségi szereplőnek számít, amely megszünteti a magánszemélyekre vonatkozó védelmét

A Facebook File-ok néven közzétett dokumentumgyűjtemény tartalmazza a közösségi honlap etikai attitűdjét, moderálási szabályzatát a pornográfiával, erőszakkal, gyűlöletbeszéddel, rasszizmussal, terrorizmussal, önkárosítással kapcsolatban sőt, a Guardian információ szerint már sporttal kapcsolatos bundázásra és kannibalizmusra is vannak irányelvei a Facebooknak.Az egyik legnagyobb kihívás Zuckerbergék számára a pornográf tartalmak moderálása, ami rendkívül bonyolult, összetett és sok esetben ellentmondásos. A moderátoroknak jelentett tartalmakról mindössze 10 másodperc alatt kell dönteniük, maradhatnak-e a honlapon vagy el kell őket távolítani - nem csoda, hogy ilyen rövid alatt kell döntést hozni, ugyanis hetente körülbelül 6,5 millió felhasználóra érkezik jelentés.A lap egészen konkrét utasításokat is felhoz, amelyek a moderátoroknak szólnak:Olyan tartalmak is engedélyezhetőek az irányelvek szerint, mint "A kislány tartsa ezt meg magának, mielőtt apuka betöri a pofáját." vagy "Remélem, valaki megöl egyszer!", mivel a szabályzat szerint ezek a fenyegetések "általánosak" vagy "hiteltelenek". A Facebook szerint ezek a fenyegetések azért sorolhatók ezekbe a kategóriákba, mert a felhasználó a hasonló bejegyzéseivel mindössze erőszakos formában fejezi ki nemtetszését, a közlések mögött sok esetben komolytalanság vagy tréfálás húzódik meg.Ezek alapján tehát nem minden erőszakos bejegyzés sérti meg a közösségi szabályzatot.Monika Bicker, a Facebook globális irányelv menedzsere szerint mindig maradnak szürke zónák, amikor nem lehet eldönteni, mi maradhat az oldalon és mi nem. - A legfontosabb az, hogy a felhasználók biztonságban legyenek - jelentett ki a menedzser.