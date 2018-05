Megyeri Csilla tisztában van vele, hogy vissza kéne vennie - videó

Megyeri Csilla volt a Bors backstage vendége, A Nagy Duett hétvégi fordulójából Gergely Róberttel az oldalán búcsúzó műsorvezetőnő önkritikusan beszél személyiségéről, elismerve, hogy korábban rengeteg kritika érte meggondolatlan kijelentései miatt. A kritikák miatt voltak mélypontjai, a pszichológusa szerint pedig karaktergyilkosság áldozata lett. - írja a BorsOnline Viszont az Ázsia Expresszben szerinte bizonyítani tudott, és ez segített a megítélésén."Sokszor be kellene vennem valami nyugtatót, Gergely Robi is mondta, hogy visszább vehetnék. Sokszor nem gondolom át, hogy mit is akarok mondani" - jelentette ki Megyeri Csilla, aki állítja, hogy sikerült visszavennie.A teljes videó:További Nagy Duett és Backstage tartalmak a www.borsonline.hu/backstage oldalon.