Megyeri Csilla elmondta, hogy mi van közte és Dzsudzsák Balázs között

Szikrázott a levegő A Nagy Duett sztárja, Megyeri Csilla és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs között egy pár nappal ez­előtt. Erről fényképes bizonyítékkal szolgált a Ripost című napilap, az egyik olvasójuk ugyanis ti­tokban lefotózta a híres párost egy budapesti étteremben. Csilla és Balázs egy baráti társasággal közösen ejtőzött azon a napon, de furcsa módon nem volt ott Me­gyeri barátja, Zsolti, akivel együtt küzdötték végig magukat a TV2 Ázsia Expressz című műsorában.Csillával csütörtök este, Ri­chard Demeter divattervező bemutatóján találkozottmunkatársa, aki természetesen a divaton kívül Csilla magán­életéről is kérdezett, és arra is kíváncsi volt, hogy került a híres focista mellé.– Baráti társasággal volt Balázs, az egyik debreceni barátnőm is annál az asztalnál ült. Én egy másik barátnőmmel érkeztem abba az étterembe, akkor azonnal köszöntünk egymásnak – mi, debreceniek nagyon összetartók va­gyunk –, majd Balázs felajánlotta, hogy üljünk hozzájuk – ma­gyarázza Csilla, aki így folytatja: – Balázst ezer éve ismerem, a volt párom futballista, együtt kezdték az olasz focisuliban, tehát nem vagyunk ismeretlenek egymás számára. De nincs köztünk semmi! – tette hozzá sietve.Csilla azt is elmondta a lapnak, hogy Zsoltival, a párjával – akivel az Ázsia Expressz című TV2-s műsorban együtt szerepeltek – nagyon jó a kapcsolata, majd fontosnak tartotta elmondani: – Nem vagyok aranyásó k..va!