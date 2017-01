Megvették tőlünk a Szigetet, amerikaiaké lett

A Sziget Kulturális Szervezőiroda be is jelentette: megállapodtak, hogy az egyik vezető globális tőkealap, a Providence Equity Partners stratégiai befektetéssel segíti a Sziget fesztiváljainak fejlesztését, valamint támogatja a cég azon ambícióját, hogy márkáit globális szinten is megjelenítse - írja a 444 A befektető, bár többségi tulajdont szerez, az eddigi tulajdonosok jelentős tőkehányadot és a menedzsment jogokat is megtartják, illetve a jelenlegi csapat látja el továbbra is a portfólióban található fesztiválok, a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a Telekom VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget operatív vezetését.Gerendai Károly, a Sziget alapítója – aki már tavaly felvetette, hogy előbb-utóbb kiszállhat a bizniszből – azt mondta: „Örömünkre szolgál, hogy a Sziget a továbbiakban a Providence partnereként egy következő növekedési és fejlesztési fázisba léphet. Az elmúlt években sok megkeresést kaptunk mind pénzügyi, mind szakmai befektetőktől, de a legszimpatikusabb a Providence ajánlata volt, mert új lehetőségeket nyitott meg előttünk. Az új partnerünk segítségével egy hatalmasat léphetünk előre és elkezdhetünk egy sor olyan ambiciózus projektet, amelyet már egy ideje szerettünk volna megvalósítani. A Providence pénzügyi forrásai és nemzetközi háttere, kiegészülve a mi csapatunk szakértelmével egy még erősebb pozícióba hoz minket, megnyitva olyan új növekedési lehetőségeket, amelyek korábban nem lettek volna lehetségesek."