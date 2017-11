Megvannak az idei Comet gála fellépői

A 2017-es Comet gála sztárfellépői a Quimby, a Punnany Massif, a The Biebers, Pápai Joci, Radics Gigi, a Blahalouisiana, Freddie, Kállay-Saunders András és Kollányi Zsuzsi, a hajnalig tartó buli hangulatról pedig a Necc Party gondoskodik majd.A díjazottakról idén is a közönség dönt. Azok, akik szavaztak a 2017-es Comet gála jelöltjeire, sorsoláson vesznek részt. A szerencsés szavazók a helyszínen drukkolhatnak majd kedvenc sztárjuknak.Azoknak sem kell elkeseredniük, akiknek nem sikerült belépőt nyerniük, hiszen idén is élőben követhetik az eseményeket a Comet social media felületein, valamint a www.cometlive.hu oldalon a Comet gála online műsorvezetőivel: FollowAnnával, Goodlike-kal és Henry Kettnerrel.Az idei gálát december 8-án rendezik meg a MOM Sportban, ahol fény derül az idei Comet győztesekre, a kilenc kategória mellett idén is kiosztják az Életműdíjat és az Év pillanata díját.A jelöltekre december 8-án 12 óráig lehet szavazni az RTL 24 applikáción keresztül és a www.cometlive.hu oldalon. A szavazók között jegyeket sorsolunk a gálára!