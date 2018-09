Megvan Magyarország kedvenc szerelmes dala!

1975 óta minden évben október 1-én tartják a zene világnapját. Mivel a zene és a szerelem évezredek óta összefonódik egymással, a zenei világnap alkalmából a Randivonal.hu társkereső oldal a napokban arról kérdezte társkeresőit, hogy árulják el, melyek a kedvenc szerelmes dalaik és meséljenek a hozzájuk kötődő emlékeikről. Vajon egy klasszikus magyar vagy egy ismertebb külföldi dal lett a befutó?A véleményüket megosztó közel hétszáz társkereső kétharmada rendszeresen (naponta vagy hetente) hallgat szerelmes dalokat. Az kevésbé meglepő, hogy inkább a hatvan év feletti korosztályra jellemző ez, az már inkább, hogy a harminc év alattiak is a leggyakoribb romantikus zenehallgatók táborát erősítik.A kitöltők többsége bármikor vevő egy kis romantikus dallamra, leginkább akkor, ha emlékezni szeretnének, vagy ha szomorúak. Hogy az idevonatkozó Pop, csajok, satöbbi idézettel éljünk: "Mi volt előbb, a zene vagy a szenvedés? Azért hallgattam zenét, mert szenvedtem? Vagy azért szenvedtem, mert zenét hallgattam?" A felmérésből az is kiderült, hogy a férfiak a fentieken kívül akkor is szívesen hallgatják kedvenc érzelmes zenéiket, ha romantikáznak valakivel.A dallam a legfontosabbMint kiderült, a férfiak és a nők is korosztálytól függetlenül a dallam miatt szeretik leginkább kedvenc számaikat (és inkább a címére, mint az előadójára emlékeznek). Igaz, a 60 év felettieknél sokan a szép emlékek megidézése miatt hallgatnak szerelmes számokat. A nőknél egy dal meghallgatásakor az álmodozás, a férfiaknál pedig inkább a jó szöveg számít.Klasszikus magyar vagy felkapott külföldi?még ha sokan inkább a magyarosított verzióját, azaz aemlítik kedvencnek. Ugyanakkor nem mondanánk, hogy csak a külföldi számok uralják a mezőnyt. Több említést kaptak a klasszikus magyar nóták, mint az, vagy az olyanslágerek, mint a. A magyar szerelmes dalok élmezőnyében szerepel még, az, valamintésdalai.A külföldi dalok között Streisand mellett bőven megfér, ésis, valamint aésslágere is. A filmzenék között pedig ez a három rendelkezik a legromantikusabb betétdallal:és a