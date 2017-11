Megvan, ki lehet a tévés Honfoglaló műsorvezetője

A Honfoglaló televíziós változata január 2-tól lesz látható hétköznapokon a Duna Televízióban, előtte pedig december 25. és 29. között közismert emberek játszanak majd, hiszen ők mutatják be a játékszabályokat a nézőknek. A Honfoglaló kvízműsorban januártól minden hétfőtől péntekig három hadvezér – tudását latba vetve – mérkőzik meg egymással Magyarország megyéiért. Minél több területet foglalnak el, annál több pénzt nyerhetnek, de minden alkalommal csak egy győztes lehet. A Bors információi szerint a vetélkedő műsorvezetője Harsányi Levente lesz, aki már több köztévés műsorban is sikeresen helytállt. Értesüléseinket Harsányi sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, az MTVA sajtóosztálya pedig nem válaszolt a lap megkeresésére.A teljes egészében magyar fejlesztésű Honfoglaló a legrégebbi hazai internetes játék, hiszen már 2002 szeptembere óta létezik, gyártója pedig 2008-ban nemzetközi verziókat is indított. A játék 2011-ben a Facebook játéklistájára is felkerült, 2016 óta pedig már mobilverzióban is játszható és 15 nyelven, többek közt angolul, spanyolul, arabul, és törökül is elérhető. A Honfoglalónak 10 milliónál is több regisztrált játékosa van, ebből 2 millió volt aktív idén ősszel.